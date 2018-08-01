Ретушь съемки

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт32 заявки358 просмотров

Добрый день! Необходимо отретушировать (желательно художественно) съемку (10-20 фотографий): и портреты и полный рост. У съемки, как пересветы, так и шумы. Исходник файла для теста: https://cloud.mail.ru/public/JeTC/1juuAXVWP

7 лет назад
guest_15125422866373
7 лет в сервисе
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3 года назад

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