Есть фотографии сертификата, нужно заменить название в сертификате на другое.
Ретушь съемки
Добрый день! Необходимо отретушировать (желательно художественно) съемку (10-20 фотографий): и портреты и полный рост. У съемки, как пересветы, так и шумы. Исходник файла для теста: https://cloud.mail.ru/public/JeTC/1juuAXVWP
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