Отретушировать фотографию

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок160 просмотров

Всем привет!

Нужен человек, который легко справиться с любой технической задачей в фотошоп.

Нужно собрать одну картину из двух.

Подробности с исполнителем.

7 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
31 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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