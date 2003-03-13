В наличии есть большое количество фото которые необходимо обработать, общие требования к ретуши:убрать дефекты на детали и на коробке, полностью белый фон, коррекция, на некоторых фото необходимо будет добавить отдельно коробку. Более подробно на почту вместе ...
Отретушировать фотографию
Всем привет!
Нужен человек, который легко справиться с любой технической задачей в фотошоп.
Нужно собрать одну картину из двух.
Подробности с исполнителем.
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