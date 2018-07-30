В наличии есть большое количество фото которые необходимо обработать, общие требования к ретуши:убрать дефекты на детали и на коробке, полностью белый фон, коррекция, на некоторых фото необходимо будет добавить отдельно коробку. Более подробно на почту вместе ...
Обработка фотографий (обтравка)
Нужно выполнить обтравку, отделить костюмы от фона без ретуши.
20 фото, исходники должны быть в формате PNG.,
Срок 4 дня. Ваша цена и срок исполнения. Рассчитываю на 20р за фото
Фото на разных фонах, но в основном на однородных.
Выбранный исполнитель
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