Обработка фотографий (обтравка)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок421 просмотр

Нужно выполнить обтравку, отделить костюмы от фона без ретуши.

20 фото, исходники должны быть в формате PNG.,

Срок 4 дня. Ваша цена и срок исполнения. Рассчитываю на 20р за фото

Фото на разных фонах, но в основном на однородных. 

7 лет назад
chadyuk
Ольга 
41 год
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Istina85
Сергей 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$4
2 дня
Быстро и качественно. Спасибо
Норм

Заявки фрилансеров

Istina85
Сергей 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад