Изменить цвет фасада кухни

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт15 заявок315 просмотров

Нужно отредактировать фото:

- убрать текстуру с деревянного фасада кухни

- изменить цвет фасада кухни с дерева на цвет под кодами K431, K432, J431 с другой картинки

7 лет назад
AndriyTAM
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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