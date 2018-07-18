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Перевод растрового изображения в векторное
Перевод растрового изображения в векторное для печати на фасаде шкафа.
Необходимый формат печати 300х260 сантиметров.
Срок выполнения работы – ближайшее время.
Заявки фрилансеров
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