Перевод растрового изображения в векторное

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок260 просмотров

Перевод растрового изображения в векторное для печати на фасаде шкафа. 

Необходимый формат печати 300х260 сантиметров. 

Срок выполнения работы – ближайшее время.  

7 лет назад
Burovik555
Дмитрий 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров