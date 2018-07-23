Обработка фото деталей для интернет магазина.

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Закрыт122 заявки1197 просмотров

В наличии есть большое количество фото которые необходимо обработать, общие требования к ретуши:убрать дефекты на детали и на коробке, полностью белый фон, коррекция, на некоторых фото необходимо будет добавить отдельно коробку. Более подробно на почту вместе с тестовым заданием. Цена за одно фото 10 грн, за сильную ретушь возможна доплата. 

7 лет назад
0rbi
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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