В наличии есть большое количество фото которые необходимо обработать, общие требования к ретуши:убрать дефекты на детали и на коробке, полностью белый фон, коррекция, на некоторых фото необходимо будет добавить отдельно коробку. Более подробно на почту вместе ...
- Обработка фотографий122 заявкиЗакрыт5 лет назад
В наличии есть большое количество фотографий которые необходимо отретушировать - убрать дефекты, добавить белый фон, цветокоррекция + на некоторых фото надо будет добавить коробку (фото коробки прилагается)Обработка фотографий43 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть большое количество фото автозапчастей, которые необходимо отретушировать + на некоторых добавить коробку (фото коробки есть отдельно)Обработка фотографий69 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть большое количество фото автозапчастей, которые необходимо отретушировать + добавить коробку (фото коробки есть отдельно). Стоимость - 4 грн за фото.Обработка фотографий73 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо зарегистрировать 20 коммерческих аккаунтов на Ebay.de. Для этого необходимо иметь 20 разных номеров телефонов, куда придет код подтверждения о регистрации. По факту выполнению задания, нужны будут: - логин, пароль от каждого аккаунта; - логин, пароль от ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайнер, который сможет отрисовать рекламные брошюры для автозапчастей (порядка 10 шт). К описанию прикреплено тестовое задание. Необходимо перерисовать вторую страницу примера, соблюдая фирменную расцветку (черный, белый, оранжевый)Баннеры4 заявкиЗакрыт6 лет назад