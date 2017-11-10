0rbi

Константин Кощеев 0rbi

 
34 годаУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обработка фото деталей для интернет магазина.

    В наличии есть большое количество фото которые необходимо обработать, общие требования к ретуши:убрать дефекты на детали и на коробке, полностью белый фон, коррекция, на некоторых фото необходимо будет добавить отдельно коробку. Более подробно на почту вместе ...

    Обработка фотографий122 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обработка деталей для интернет магазина.

    В наличии есть большое количество фотографий которые необходимо отретушировать - убрать дефекты, добавить белый фон, цветокоррекция + на некоторых фото надо будет добавить коробку (фото коробки прилагается)

    Обработка фотографий43 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Зарегистировать 20 аккаунтов на Ebay.de

    Необходимо зарегистрировать 20 коммерческих аккаунтов на Ebay.de. Для этого необходимо иметь 20 разных номеров телефонов, куда придет код подтверждения о регистрации. По факту выполнению задания, нужны будут: - логин, пароль от каждого аккаунта; - логин, пароль от ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рекламная брошюра автозапчасти

    Нужен дизайнер, который сможет отрисовать рекламные брошюры для автозапчастей (порядка 10 шт).  К описанию прикреплено тестовое задание. Необходимо перерисовать вторую страницу примера, соблюдая фирменную расцветку (черный, белый, оранжевый)

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад