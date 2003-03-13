Оформление контента для Инстаграма (70 картинок)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт21 заявка360 просмотров

Что нужно делать:

  • Поиск картинок в интернете;
  • Оформление картинки в онлайн-редакторе Canva - яркость картинки, добавление текста согласно инструкциям.
  • Пример оформленной картинки в прикрепленных файлах.

Оплата:

Вебмани - 10 рублей/картинка.

Обязательно выполнение ТЗ, по итогам которого начнем сотрудничество. Просьба в отклике указать свой Skype или почту для получения ТЗ.

7 лет назад
ParpievaN
Наргиза 
32 года
7 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров