Обработка фото младенца для загранпаспорта

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Завершен2 заявки193 просмотра

Есть фото младенца на руках, где он ровно держит голову, смотрит в камеру и у него закрыт рот. Необходимо сделать фото формата 10х15 см (с белым фоном), которое можно использовать для оформления загранпаспорта.

Пример того, как оно должно выглядеть в приложении.

7 лет назад
saleable
Сергей 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

OxanaDronowa
Оксана 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Выполнением и качеством работы полностью доволен. Фото было хорошо обработано.
Терпеливый и понимающий человек

Заявки фрилансеров

OxanaDronowa
Оксана 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад