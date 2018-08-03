Обработка фото младенца для загранпаспорта

Есть фото младенца на руках, где он ровно держит голову, смотрит в камеру и у него закрыт рот. Необходимо сделать фото формата 10х15 см (с белым фоном), которое можно использовать для оформления загранпаспорта.

Пример того, как оно должно выглядеть в приложении.