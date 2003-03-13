В наличии есть большое количество фото которые необходимо обработать, общие требования к ретуши:убрать дефекты на детали и на коробке, полностью белый фон, коррекция, на некоторых фото необходимо будет добавить отдельно коробку. Более подробно на почту вместе ...
Ретушь и обработка фотографий приборов
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Сделать обработку 11 фотографий приборов для каталога. Прошу внимательно прочесть требования, изложенные ниже.
КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ?
1. Обтравить фон.
2. Цветокоррекция, яркость, контрастность. Все фото должны быть в одной гамме, одной яркости и тп.
3. Ретушь: убрать мелкие пылинки, разводы, прочий мусор. Минимизировать количество зерна на снимках. Если на приборе присутствует некий дефект (царапина, кривизна и тп.), убрать его.
4. Подготовить изображения для использования в полиграфии добавить резкости, выровнять ракурс, еще раз все проверить.
На выходе нужны качественно обработанные фотографии "без сучка и задоринки". Форматы PSD и PNG.
Не допускается применение художественных эффектов, ненатуральных цветовых фильтров, фотографии должны быть максимально нейтральными, четкими и качественными.
ЧТО ЗА ФОТОГРАФИИ?
Список приборов тут: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZjY9ngunF1KpchwFz-UylIkcEr5jYKIBMgHFT2gQhMw/edit#gid=422451112&range=A1:C10)
По ссылкам (на цифре) в столбце ФОТО можно посмотреть и скачать соответствующие исходники в CRW.
КАКИЕ СРОКИ?
Как можно быстрее, но не позднее чем до 30 июля.
!!!Каждого исполнителя прошу:
1. Приложить примеры своих работ, особенно если есть примеры обработки подобных устройств.
2. Предложить цену, способ оплаты и обозначить срок исолнения.
Заранее спасибо.
В случае удачного сотрудничества, готовы предложить еще один похожий проект.
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