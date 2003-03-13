Ретушь и обработка фотографий приборов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?  

Сделать обработку 11 фотографий приборов для каталога. Прошу внимательно прочесть требования, изложенные ниже. 

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ?  

1. Обтравить фон. 

2. Цветокоррекция, яркость, контрастность. Все фото должны быть в одной гамме, одной яркости и тп. 

3. Ретушь: убрать мелкие пылинки, разводы, прочий мусор. Минимизировать количество зерна на снимках. Если на приборе присутствует некий дефект (царапина, кривизна и тп.), убрать его.  

4. Подготовить изображения для использования в полиграфии  добавить резкости, выровнять ракурс, еще раз все проверить. 

На выходе нужны качественно обработанные фотографии "без сучка и задоринки". Форматы PSD и PNG. 

Не допускается применение художественных эффектов, ненатуральных цветовых фильтров, фотографии должны быть максимально нейтральными, четкими и качественными. 

ЧТО ЗА ФОТОГРАФИИ?  

Список приборов тут: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZjY9ngunF1KpchwFz-UylIkcEr5jYKIBMgHFT2gQhMw/edit#gid=422451112&range=A1:C10)

По ссылкам (на цифре) в столбце ФОТО можно посмотреть и скачать соответствующие исходники в CRW. 

КАКИЕ СРОКИ?  

Как можно быстрее, но не позднее чем до 30 июля.  

!!!Каждого исполнителя прошу:   

1. Приложить примеры своих работ, особенно если есть примеры обработки подобных устройств.  

2. Предложить цену, способ оплаты и обозначить срок исолнения.  

Заранее спасибо. 

В случае удачного сотрудничества, готовы предложить еще один похожий проект.

7 лет назад
blowholeblast
Евгения 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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