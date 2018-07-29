Необходимо уникализировать данную картинку.

Картинка взята с интернета исходников нет! Кто хорошо владеет "Photoshop" для него плевое дело внедрить какой-нибудь элемент в данную картинку.

Работа максимум на 30 мин. + с меня хороший отзыв!

От Вас жду стоимость и предложения что сюда можно дорисовать, чтобы она стала уникальной.