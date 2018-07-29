Необходимо уникализировать данную картинку.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки227 просмотров

Картинка взята с интернета исходников нет! Кто хорошо владеет "Photoshop" для него плевое дело внедрить какой-нибудь элемент в данную картинку.

Работа максимум на 30 мин. + с меня хороший отзыв!

От Вас жду стоимость и предложения что сюда можно дорисовать, чтобы она стала уникальной.

7 лет назад
vadim-bitrix
Вадим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

MrHunk
Роджер 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов
7 лет назад
$5
1 день
Исполнитель проявил себя очень хорошо, есть креативность, предоставлял несколько вариантов работ. Спасибо за работу, рекомендую всем!
Вадим отличный заказчик,четкая постановка задачи,моментальная оплата,всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

MrHunk
Роджер 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов
7 лет назад