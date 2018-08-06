Обрезать картинку и вставить 2 значка

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок392 просмотра

http://senpeace.com/image2/3010.jpg

Сделать размеры 1080-607

В левый верхний угол вставляем https://f1.ds-russia.ru/u_dirs/147/147291/dfd3525ab7044c7f1f6f464ef2949f72.png

В правый верхний угол https://polo-man.ru/image/catalog/garantiya-toyota.png.pagespeed.ce.XWQpZegC12.png

http://senpeace.com/image2/3010.jpg

Обрезаем края чтобы от левого края крышки оставалось 3 пикселя и от правого кастрюли тоже 3 пикселя

Вставляем эти же значки и делаем размер 960-640

Тоже самое размер 336-280

Тоже самое 1440 х 1080

Значки на всех размерах должны быть читаемые, вне зависимости от размера картинки!

На выходе должно быть 4 картинки разных размеров со значками и  без значков.

7 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Fral102
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Все отлично!рекомендую !!!
Подробное описание заказа, быстрая оплата работы. Спасибо вам!

Заявки фрилансеров

Fral102
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад