Обрезать картинку и вставить 2 значка

http://senpeace.com/image2/3010.jpg

Сделать размеры 1080-607

В левый верхний угол вставляем https://f1.ds-russia.ru/u_dirs/147/147291/dfd3525ab7044c7f1f6f464ef2949f72.png

В правый верхний угол https://polo-man.ru/image/catalog/garantiya-toyota.png.pagespeed.ce.XWQpZegC12.png

http://senpeace.com/image2/3010.jpg

Обрезаем края чтобы от левого края крышки оставалось 3 пикселя и от правого кастрюли тоже 3 пикселя

Вставляем эти же значки и делаем размер 960-640

Тоже самое размер 336-280

Тоже самое 1440 х 1080

Значки на всех размерах должны быть читаемые, вне зависимости от размера картинки!

На выходе должно быть 4 картинки разных размеров со значками и без значков.