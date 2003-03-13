Обтравка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт39 заявок1333 просмотра

Нужно обтравить фото для цветной подложки (в прикрепленных). Особое внимание уделить волосам, чтобы не было ореолов.

7 лет назад
d0mg
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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