Обработка фотографий в фотошопе

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен24 заявки359 просмотров

Нужна обработка фотографий - НОСКИ  (фото сделаны на ногах манекена и требуют корректировки о доработки фотографии). 

1. Убрать ноги манекена - укажу на каких фото и на каких то оставляем ноги манекена. 

2. Основные фото на белом фоне, дополнительные - подобрать фон или заднюю картинку

3. Размер фото 2000х2000 пикселей 

4. Фото с преимуществами для каждого вида носка их 4 вида ( нитка, количество игл, сетка ) инфу предоставлю

Всего получиться 15-20  фотографий 

7 лет назад
Alexeykl
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
7 лет назад
$3
1 день
Алла, спасибо. Задача выполнена с учетом ТЗ, все правки и корректировки очень быстро.
Алексей отличный заказчик!всегда на связи быстрые корректировки,моментальная оплата.конечно рекомендую!

Заявки фрилансеров

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
7 лет назад

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