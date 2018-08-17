Обработка свадебной серии - Цветокоррекция и Ретушь 150фото

Здравствуйте,

требуется: из 400 свадебных фотографий со свадебной съемки отобрать 150 лучших для свадебной серии, Обработать их в Lightroom и Ретушь в фотошопе (в пределах разумного), там где надо выровнять горизонт, сделать цветокоррекцию, ретушь и пр

По итогу получить красивую серию.

Интересует и постоянное сотрудничество при хорошем качестве услуг.