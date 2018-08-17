Обработка свадебной серии - Цветокоррекция и Ретушь 150фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок203 просмотра

Здравствуйте,

требуется: из 400 свадебных фотографий со свадебной съемки отобрать 150 лучших для свадебной серии, Обработать их в Lightroom и Ретушь в фотошопе (в пределах разумного), там где надо выровнять горизонт, сделать цветокоррекцию,  ретушь и пр

По итогу получить красивую серию.

Интересует и постоянное сотрудничество при хорошем качестве услуг.

7 лет назад
sanmsu
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PHOTOSHOP
Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$80
4 дня
Анна здравствуйте, спасибо за хорошо выполненную работу. Буду рад работать с Вами в будущем.
Отличный заказчик,четкая постановка задачи, оплата мгновенно. Рекомендую. Александр, буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

PHOTOSHOP
Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад