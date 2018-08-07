Редактирование фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен39 заявок343 просмотра

Необходимо редакция фотографий товаров для интернет магазина, изменения цвета фона на белый, размера, чистка внутренней файловой информации фото добавление защитного знака на фотографию (логотип).

7 лет назад
Akolpo
Михаил 
42 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$1
10 дней
Мы очень рекомендуем Александра, работу выполнил на оценку отлично, четко в срок, без исправлений и доработок!!! Цены адекватные. Итог - парень просто огонь))
Рад сотрудничеству с Михаилом. Четкая задача и сопровождение по проекту, рекомендую всем к сотрудничеству) И надеюсь дальнейшее, плодотворное, сотрудничество!) Спасибо)

Заявки фрилансеров

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад

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