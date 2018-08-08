Заменимть названия

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок221 просмотр

Есть фотографии сертификата, нужно заменить название в сертификате на другое.  

7 лет назад
krolik86
Максим 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Loksev
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$9
1 день
Все сделано очень быстро, качественно и без замечаний. Спасибо.
Очень хороший заказчик.Приятен в общении.Чётко поставил задачу.Рекомендую.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Loksev
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад