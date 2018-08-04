Оформление картинок в редакторе (70 шт.)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок386 просмотров

Что нужно делать:

  • Поиск картинок в интернете;
  • Оформление картинки в онлайн-редакторе Canva - яркость картинки, добавление текста согласно инструкциям.
  • Пример оформленной картинки в прикрепленных файлах.
Оплата: 7 рублей/картинка.

Обязательно выполнение ТЗ, по итогам которого начнем сотрудничество. Просьба в отклике указать свой Skype или почту.

7 лет назад
apetr_1
Алёна 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров