Оформление картинок для сайта (ДИЗАЙН)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок323 просмотра

Добрый день, требуется сделать доработку картинок для размещения на сайте. Работа простейшая: картинки уже куплены из фотобанка, надо на них нанести текст, подготовить к публикации. Вот подробное описание задачи: https://docs.google.com/document/d/1eI7CV9p21rfuLNiTun39dWxBuOuenkPvYmFtKzhb3cQ/edit?usp=sharing

Оплата напрямую исполнителю, по факту выполнения работы.

Стоимость: 300 рублей

Срок: 1 день

Варианты оплаты: WMR, ЯД, Western Union, на пластик

Готовы обсуждать формат сотрудничества

7 лет назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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