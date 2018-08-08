Задачи: 1. Найти в интернете картинку, соответствующую заголовку. 2. По готовой инструкции добавить на картинку надписи в редакторе Canvа. Шаблон уже есть, нужно только менять текст. 3. Немного затемнять изображения в том ...
Необходимо подфотошопить фотки
Нужно подготовить 4 плаката наложив логотип на них, и сделав соответствующие модификации. Оплата по факту либо БС, Срок - на сейчас )))
Рамзер плакатов 100-70
Детали:
Плакаты должны быть брендированы нашим лого
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B94FQ67kAogyV2wycEZyUF9hZ1k
1) Цитата айронмен:
Героями становятся благодаря путям, которые они выбирают, а не силам, которыми они обладают
Брендированость айронмена
http://1.bp.blogspot.com/-gm0xMBbe25U/Uf_BHnir7rI/AAAAAAAABCY/3oWOifHGeRA/s1600/iron+man.jpg
Т.е на выходе цитата с нашим лого, и понятно что это айронмен (за счет его бредированности либо подписи)
Только не делайте красный фон. Лучше синий как у лого нашего.
Как это может выглядеть (но повторять не нужно)
https://geniusmarketing.me/wp-content/themes/GM-adaptive/img/slider/5.jpg
2) Берем плакат с этим дядькой и пишем надпись: "А ТЫ ПРОДВИНУЛ САЙТ В ТОП?"
https://mem.lt/uploads/2017/04/12/1491972652_898005688.jpg
3) Берем чувака и надпись, только делаем это все, в вертикальном формате
http://seoaccelerator.ru/wp-content/uploads/2017/08/meme_4.jpg
+ подготовить табличку для печати 60-30
https://i1.wp.com/www.theleverageway.com/wp-content/uploads/2016/06/Google_Partners_logo_blogpage.jpg?resize=810%2C280&ssl=1
Выбранный исполнитель
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