Необходимо подфотошопить фотки

Нужно подготовить 4 плаката наложив логотип на них, и сделав соответствующие модификации. Оплата по факту либо БС, Срок - на сейчас )))

Рамзер плакатов 100-70

Детали:

Плакаты должны быть брендированы нашим лого

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B94FQ67kAogyV2wycEZyUF9hZ1k

1) Цитата айронмен:

Героями становятся благодаря путям, которые они выбирают, а не силам, которыми они обладают

Брендированость айронмена

http://1.bp.blogspot.com/-gm0xMBbe25U/Uf_BHnir7rI/AAAAAAAABCY/3oWOifHGeRA/s1600/iron+man.jpg

Т.е на выходе цитата с нашим лого, и понятно что это айронмен (за счет его бредированности либо подписи)

Только не делайте красный фон. Лучше синий как у лого нашего.

Как это может выглядеть (но повторять не нужно)

https://geniusmarketing.me/wp-content/themes/GM-adaptive/img/slider/5.jpg

2) Берем плакат с этим дядькой и пишем надпись: "А ТЫ ПРОДВИНУЛ САЙТ В ТОП?"

https://mem.lt/uploads/2017/04/12/1491972652_898005688.jpg

3) Берем чувака и надпись, только делаем это все, в вертикальном формате

http://seoaccelerator.ru/wp-content/uploads/2017/08/meme_4.jpg

+ подготовить табличку для печати 60-30

https://i1.wp.com/www.theleverageway.com/wp-content/uploads/2016/06/Google_Partners_logo_blogpage.jpg?resize=810%2C280&ssl=1