Отредактировать фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт25 заявок413 просмотров

Частично подредактировать, сделать более официальным.

+ заменить картинку телевизора на фоне

Все должно быть максимально реалистичным/естественным.

200 руб + Положительный отзыв.

Нужно какое-либо одно фото из приложенных на ваш выбор.

7 лет назад
russkijm
Виталий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров