Обработать фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен28 заявок323 просмотра

Нужно фото, как на примере, сделать на прозрачном фоне в png.

20-25 фото. 

Указывайте цену. 

7 лет назад
SouthBlondi
Ирина 
43 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

violino
38 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$4
1 день
Все быстро и четко. Спасибо за сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество! Задача поставлена четко, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

violino
38 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад