Задачи: 1. Найти в интернете картинку, соответствующую заголовку. 2. По готовой инструкции добавить на картинку надписи в редакторе Canvа. Шаблон уже есть, нужно только менять текст. 3. Немного затемнять изображения в том ...
Обработать фото
Нужно фото, как на примере, сделать на прозрачном фоне в png.
20-25 фото.
Указывайте цену.
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