Задачи: 1. Найти в интернете картинку, соответствующую заголовку. 2. По готовой инструкции добавить на картинку надписи в редакторе Canvа. Шаблон уже есть, нужно только менять текст. 3. Немного затемнять изображения в том ...
Создание и обработка фото-креативов для сайта
Есть лендинг: https://bronix.su/
Необходимо его "оживить" за счёт ярких сочных фото с классными , счастливых девчонок! Возможно, вы ещё какие-то советы дадите. Задача, чтобы продукт стал желанным для ЦА и всколыхнул эмоции. Ищу профессионала, который сам скажет, что нужно сделать, чтобы оживить сайт и готов будет сделать эти картинки.
За низкой ценой не гонюсь - нужно качество.
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