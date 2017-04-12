Зафотошопить 4 скриншота

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки192 просмотра

Необходимо зафотошопить 4 скриншота, как можно быстрее. 

Детали по ссылке ниже:

https://docs.google.com/document/d/1S62DQzpHftnHVCCsyEoVvC0umJD_oqSm2b_0urxxQC0/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо бс

7 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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