Обработать 5 фотографий

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок280 просмотров

 Нужно обработать 5  фотографий (1 фотография 20р.), цвет , тени , насыщенность, возможно на каких то подправить горизонт.

7 лет назад
ksyvai
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$5
1 день
Все понравилось, обработка быстрая, рекомендую!!
Заказчик пропал, не заплатив. Сервер снял комиссию.

Заявки фрилансеров

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад

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