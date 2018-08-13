Изменить цены

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Завершен9 заявок205 просмотров

Создать похожий прайс лист, нужно изменить цены на эти http://prntscr.com/kgk7ax  

ТО есть сделать похожий по внешнему виду прайс, но с теми ценами что на скриншоте. Размер прайса А4.   То есть нужно создать похожий фон, и разместить похожим образом на нем прайс 

7 лет назад
krolik86
Максим 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$4
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую всем. Сделал все как нужно, даже правок не вносил. Спасибо.
Отличный заказчик. Нет претензий ни к одному из аспектов сотрудничества. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад