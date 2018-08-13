Задачи: 1. Найти в интернете картинку, соответствующую заголовку. 2. По готовой инструкции добавить на картинку надписи в редакторе Canvа. Шаблон уже есть, нужно только менять текст. 3. Немного затемнять изображения в том ...
Изменить цены
Создать похожий прайс лист, нужно изменить цены на эти http://prntscr.com/kgk7ax
ТО есть сделать похожий по внешнему виду прайс, но с теми ценами что на скриншоте. Размер прайса А4. То есть нужно создать похожий фон, и разместить похожим образом на нем прайс
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо вытащить фото со свадьбы из видео + обработать. На выходе должно получиться качественных 200 фото. Оплата яндекс или сбер по факту. Срочность 2 дня (к 10 августа)Обработка фотографийнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $1
Нужно обработать 5 фотографий (1 фотография 20р.), цвет , тени , насыщенность, возможно на каких то подправить горизонт.Завершен7 лет назад
53 фотографии. Нужно: 1)убрать тени сережки 2)сделать обычный "магазинный белый фон" на некоторых из них. На некоторых он уже есть. 3)Также просьба отдельно еще сохранить каждое украшение без фона, чтобы ...Завершен7 лет назад
Есть лендинг: https://bronix.su/ Необходимо его "оживить" за счёт ярких сочных фото с классными , счастливых девчонок! Возможно, вы ещё какие-то советы дадите. Задача, чтобы продукт стал желанным для ЦА и всколыхнул эмоции. Ищу ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо внедрить корабль в данную стилистику фото с облаками и добавить море.Завершен7 лет назад
Добрый день, требуется сделать доработку картинок для размещения на сайте. Работа простейшая: картинки уже куплены из фотобанка, надо на них нанести текст, подготовить к публикации. Вот подробное описание задачи: https://docs.google.com/document/d/1eI7CV9p21rfuLNiTun39dWxBuOuenkPvYmFtKzhb3cQ/edit?usp=sharing Оплата напрямую исполнителю, по ...Обработка фотографий8 заявокЗакрыт7 лет назад
Частично подредактировать, сделать более официальным. + заменить картинку телевизора на фоне Все должно быть максимально реалистичным/естественным. 200 руб + Положительный отзыв. Нужно какое-либо одно фото из приложенных ...Обработка фотографий25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно фото, как на примере, сделать на прозрачном фоне в png. 20-25 фото. Указывайте цену.Завершен7 лет назад
- $8
Нужно подготовить 4 плаката наложив логотип на них, и сделав соответствующие модификации. Оплата по факту либо БС, Срок - на сейчас ))) Рамзер плакатов 100-70 Детали: ...Завершен7 лет назад