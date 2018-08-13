Создать похожий прайс лист, нужно изменить цены на эти http://prntscr.com/kgk7ax

ТО есть сделать похожий по внешнему виду прайс, но с теми ценами что на скриншоте. Размер прайса А4. То есть нужно создать похожий фон, и разместить похожим образом на нем прайс