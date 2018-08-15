Удалить фон на фото + подобрать иконки

Фото в приложении. Визитку тоже убрать.

Иконки для подразделов сайта искать на этом сайте https://thenounproject.com/

Разделы на сайте http://35.99web.ru/

Раздел аренда и продажа костюмов 2 подраздела, карнавальные костюмы - 3 подраздела, сухой лед и азот - 2(для сухого льда уже есть иконка), сувениры- 5 (кроме разное), сотрудничество - 3.

Иконки прислать на утверждение ссылкой ( чтобы сразу прикинуть как смотрятся)

Иконки должны быть одинаковые по стилю, без заливки и примерно с одинаковой толщиной линии. Пример в этом разделе, он почти заполнен http://35.99web.ru/shari

Иконки скачать в svg, удалить копирайт и сделать белыми.

Бюджет 700 руб.

Срок до 19.00 по мск.