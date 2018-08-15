Удалить фон на фото + подобрать иконки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок238 просмотров

Фото в приложении. Визитку тоже убрать. 

Иконки для подразделов сайта искать на этом сайте https://thenounproject.com/

Разделы на сайте http://35.99web.ru/

Раздел аренда и продажа костюмов 2 подраздела, карнавальные костюмы - 3 подраздела, сухой лед и азот - 2(для сухого льда уже есть иконка), сувениры- 5 (кроме разное), сотрудничество - 3.

Иконки прислать на утверждение ссылкой ( чтобы сразу прикинуть как смотрятся)

Иконки должны быть одинаковые по стилю, без заливки и примерно с одинаковой толщиной линии. Пример в этом разделе, он почти заполнен http://35.99web.ru/shari

Иконки скачать в svg, удалить копирайт и сделать белыми. 

Бюджет 700 руб. 

Срок до 19.00 по мск.

7 лет назад
Persona600
Воронцов 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Naum1976
Сергей 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$11
1 день
Работа выполнена отлично, без претензий. Рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Naum1976
Сергей 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад