Необходимо убрать выделенные границы в .jpg
Удалить фон на фото + подобрать иконки
Фото в приложении. Визитку тоже убрать.
Иконки для подразделов сайта искать на этом сайте https://thenounproject.com/
Разделы на сайте http://35.99web.ru/
Раздел аренда и продажа костюмов 2 подраздела, карнавальные костюмы - 3 подраздела, сухой лед и азот - 2(для сухого льда уже есть иконка), сувениры- 5 (кроме разное), сотрудничество - 3.
Иконки прислать на утверждение ссылкой ( чтобы сразу прикинуть как смотрятся)
Иконки должны быть одинаковые по стилю, без заливки и примерно с одинаковой толщиной линии. Пример в этом разделе, он почти заполнен http://35.99web.ru/shari
Иконки скачать в svg, удалить копирайт и сделать белыми.
Бюджет 700 руб.
Срок до 19.00 по мск.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Обработка фотографийнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Необходимо зафотошопить 4 скриншота, как можно быстрее. Детали по ссылке ниже: https://docs.google.com/document/d/1S62DQzpHftnHVCCsyEoVvC0umJD_oqSm2b_0urxxQC0/edit?usp=sharing Оплата по факту либо бсОбработка фотографий4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создать похожий прайс лист, нужно изменить цены на эти http://prntscr.com/kgk7ax ТО есть сделать похожий по внешнему виду прайс, но с теми ценами что на скриншоте. Размер прайса А4. То есть нужно создать похожий фон, и ...Завершен7 лет назад
- $50
Необходимо вытащить фото со свадьбы из видео + обработать. На выходе должно получиться качественных 200 фото. Оплата яндекс или сбер по факту. Срочность 2 дня (к 10 августа)Обработка фотографийнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $1
Нужно обработать 5 фотографий (1 фотография 20р.), цвет , тени , насыщенность, возможно на каких то подправить горизонт.Завершен7 лет назад
53 фотографии. Нужно: 1)убрать тени сережки 2)сделать обычный "магазинный белый фон" на некоторых из них. На некоторых он уже есть. 3)Также просьба отдельно еще сохранить каждое украшение без фона, чтобы ...Завершен7 лет назад
Есть лендинг: https://bronix.su/ Необходимо его "оживить" за счёт ярких сочных фото с классными , счастливых девчонок! Возможно, вы ещё какие-то советы дадите. Задача, чтобы продукт стал желанным для ЦА и всколыхнул эмоции. Ищу ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо внедрить корабль в данную стилистику фото с облаками и добавить море.Завершен7 лет назад
Добрый день, требуется сделать доработку картинок для размещения на сайте. Работа простейшая: картинки уже куплены из фотобанка, надо на них нанести текст, подготовить к публикации. Вот подробное описание задачи: https://docs.google.com/document/d/1eI7CV9p21rfuLNiTun39dWxBuOuenkPvYmFtKzhb3cQ/edit?usp=sharing Оплата напрямую исполнителю, по ...Обработка фотографий8 заявокЗакрыт7 лет назад
Частично подредактировать, сделать более официальным. + заменить картинку телевизора на фоне Все должно быть максимально реалистичным/естественным. 200 руб + Положительный отзыв. Нужно какое-либо одно фото из приложенных ...Обработка фотографий25 заявокЗакрыт7 лет назад