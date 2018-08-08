Обработка изображений

Для наполнения сайта бюро переводов требуется обработка картинок с примером перевода документов,

например тут — https://perevod.one/languages/hebrew/, см. "карусель" с картинками-страничками.

мы присылаем страницы 3 - 4 - 5 в формате Word, на иностранных языках.

Нужно перевести в картинку (например распечатать в PDF, дальше открыть в Photoshop),

наложить водяной знак, ленточку — всё это у нас есть,

сохранить в нескольких размерах, оптимизировать размер через https://tinyjpg.com/ или аналогичным образом,

архив с несколькими полученными файлами выслать на почту.

Всего будет где-то 30 языков,

оплата 1$ за 1 язык.

Присылать оные будем в течение примерно 2 недель, постепенно.