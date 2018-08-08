Фото в приложении. Визитку тоже убрать. Иконки для подразделов сайта искать на этом сайте https://thenounproject.com/ Разделы на сайте http://35.99web.ru/ Раздел аренда и продажа костюмов 2 подраздела, карнавальные костюмы - 3 подраздела, сухой лед и ...
Обработка изображений
Для наполнения сайта бюро переводов требуется обработка картинок с примером перевода документов,
например тут — https://perevod.one/languages/hebrew/, см. "карусель" с картинками-страничками.
мы присылаем страницы 3 - 4 - 5 в формате Word, на иностранных языках.
Нужно перевести в картинку (например распечатать в PDF, дальше открыть в Photoshop),
наложить водяной знак, ленточку — всё это у нас есть,
сохранить в нескольких размерах, оптимизировать размер через https://tinyjpg.com/ или аналогичным образом,
архив с несколькими полученными файлами выслать на почту.
Всего будет где-то 30 языков,
оплата 1$ за 1 язык.
Присылать оные будем в течение примерно 2 недель, постепенно.
Заявки фрилансеров
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