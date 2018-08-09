Обработка фото рамок

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт13 заявок257 просмотров

Нужна обработка фото рамок скаченых с других ресурсов 

Цель обработки сделать фото уникальным что гугл не опредеделял с какого ресурса было скачено фото

7 лет назад
vitalik2283
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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