Нужно убрать тени с фотографий, для публикации их без теней в интернет магазине. Всего 42 фотографии
Вырезка фото (диваны)
Необходимо вырезать фото с диванами (около 700 шт.). Результат должен быть как на прикрепленном фото.
Размеры 1200*900, тень под диваном, всё вырезано аккуратно.
Исходник примера здесь https://yadi.sk/i/zJX4SCsi3WdTci
Выбранный исполнитель
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