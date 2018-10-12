Вырезка фото (диваны)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен56 заявок449 просмотров

Необходимо вырезать фото с диванами (около 700 шт.). Результат должен быть как на прикрепленном фото.

Размеры 1200*900, тень под диваном, всё вырезано аккуратно.

Исходник примера здесь https://yadi.sk/i/zJX4SCsi3WdTci

7 лет назад
orlo
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Caliope
47 лет
9 лет в сервисе
Была
2 часа назад
7 лет назад
$1
1 день
Наталья прекрасно справилась со своей работой! Рекомендую!!!
Сотрудничеством с Денисом довольна. Рекомендую Дениса, как ответственного, коммуникабельного заказчика. Всегда был на связи, четкая постановка задачи, оплата сразу, по окончанию работы. Благодарю.

Заявки фрилансеров

Caliope
47 лет
9 лет в сервисе
Была
2 часа назад
7 лет назад