Необходима легкая ретушь фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен35 заявок364 просмотра

Нужно убрать тени с фотографий, для публикации их без теней в интернет магазине.

Всего 42 фотографии

7 лет назад
Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

drevniy2701
Сергей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Отличный профессионал. Быстро и качественно обработал фотографии для магазина. Предоставил несколько вариантов обработки одной фотографии на выбор, что бы остальные сделать все в одном стиле. Рекомендую для работы!
Отличный заказчик. Предоставил все файлы быстро. Постоянная поддержка связи и четкая постановка задачи. Работать одно удовольствие. Спасибо.

Заявки фрилансеров

drevniy2701
Сергей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад