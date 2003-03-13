Требуется реалистично заменить шторы в интерьере. Всего около 100 шт. Исходные фотографии имеются в различных вариантах. Более подробно опишу задание и скину примеры в личку.
Переделывания фотографий для странички продукта на Амазоне
Нужно сделать 6 фото из существующих материалов тз по ссылке здесь сам продукт здесь
Также тз во вложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется 20-30 отсканированных фото пожилого человека, которому исполняется через два дня сто лет. Требуется из предоставленных исполнителю фото изготовить интересный тематический плакат, с графическим написанием "100 лет достойной жизни", красиво разместив фото в едином стиле ...Обработка фотографий9 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Есть 4 файла 2. Каждый из файлов нужно вывести на чистый белый фон 3. Изображения нудны для интернет магазина 4. Тень необходимо оставить.Завершен7 лет назад
Убрать серый фон со всех фотографий (75 шт), превратив его в бесцветный (без фона) без порчи разрешения. Сдача конечного результата в jpg и png Оплата по факту! Никаких предоплаты! Срок выполнения до ...Завершен7 лет назад
Необходимо вырезать фото с диванами (около 700 шт.). Результат должен быть как на прикрепленном фото. Размеры 1200*900, тень под диваном, всё вырезано аккуратно. Исходник примера здесь https://yadi.sk/i/zJX4SCsi3WdTciЗавершен7 лет назад
Нужно убрать тени с фотографий, для публикации их без теней в интернет магазине. Всего 42 фотографииЗавершен7 лет назад
Нужно убрать красный оттенок с бровей так, чтобы не было заметно фотошопОбработка фотографий54 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна обработка фото рамок скаченых с других ресурсов Цель обработки сделать фото уникальным что гугл не опредеделял с какого ресурса было скачено фотоОбработка фотографий13 заявокЗакрыт7 лет назад
Картинки для продающих объявлений, тема «услуга проверки благонадежности контрагентов». Одна картинка для профиля, 5 для рекламы в инстаграм, smm,в VK Варианты тематика: человек с графиками схватился за голову; карты, деньги, 2 ствола (90-ые), ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт7 лет назад
Для наполнения сайта бюро переводов требуется обработка картинок с примером перевода документов, например тут — https://perevod.one/languages/hebrew/, см. "карусель" с картинками-страничками. мы присылаем страницы 3 - 4 - 5 в формате Word, на ...Обработка фотографий17 заявокЗакрыт7 лет назад