Ретушь и фотомонтаж

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт24 заявки336 просмотров

Требуется реалистично заменить шторы в интерьере. Всего около 100 шт. Исходные фотографии имеются в различных вариантах. Более подробно опишу задание и скину примеры в личку. 

7 лет назад
antogiru
Крист 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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