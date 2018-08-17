Вывести изображения на белый фон (для интернет магазина)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен35 заявок319 просмотров

1. Есть 4 файла

2. Каждый из файлов нужно вывести на чистый белый фон

3. Изображения нудны для интернет магазина

4. Тень необходимо оставить.

7 лет назад
clkdim
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nataliia_dorosh
Наталия 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Работу выполнила хорошо и быстро, в установленные заранее сроки. Рекомендую! Спасибо за помощь.
Приятно было работать! Спасибо.

Заявки фрилансеров

nataliia_dorosh
Наталия 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад