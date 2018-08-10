1. Есть 4 файла 2. Каждый из файлов нужно вывести на чистый белый фон 3. Изображения нудны для интернет магазина 4. Тень необходимо оставить.
Сделать коллаж из фото
Имеется 20-30 отсканированных фото пожилого человека, которому исполняется через два дня сто лет. Требуется из предоставленных исполнителю фото изготовить интересный тематический плакат, с графическим написанием "100 лет достойной жизни", красиво разместив фото в едином стиле на плоскости плаката, с акцентом в центре на самое свежее фото, на котором юбиляру 99 лет и 363 дня. Художественный вкус и оформление приветствуются. Файл должен быть готов для распечатки. Возможные размеры: 500 мм высота, 1000 мм ширина, или другие.
ВАЖНО: Срок сдачи работы - сегодня в 15.00
Всем спасибо.
Заявки фрилансеров
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