Сделать коллаж из фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок288 просмотров

Имеется 20-30 отсканированных фото пожилого человека, которому исполняется через два дня сто лет. Требуется из предоставленных исполнителю фото изготовить интересный тематический плакат, с графическим написанием "100 лет достойной жизни", красиво разместив фото в едином стиле на плоскости плаката, с акцентом в центре на самое свежее фото, на котором юбиляру 99 лет и 363 дня. Художественный вкус и оформление приветствуются. Файл должен быть готов для распечатки. Возможные размеры: 500 мм высота, 1000 мм ширина, или другие.

ВАЖНО: Срок сдачи работы  - сегодня в 15.00

Всем спасибо.

 

7 лет назад
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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