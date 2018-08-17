Вставить картины в интерьер

Надо обработать фото картин и вставить их в интерьер.

Порядок работы:

1. Я высылаю вам фото картин, как в прикреплённых примерах. Фото на фоне стола. К каждому фото присылаю фото интерьера. Всего картин 5.

2. Вы вырезаете картину из фона, обрабатываете и помещаете на белый фон (для каталога).

3. Высылаете мне обработанную картину (одну из 5) на утверждение.

4. Вставляете картину в интерьер с учетом её реальных физических размером

То есть в результате с одной картины я получаю от вас 2 картинки (обработанную на белом фоне и в интерьере).

Кроме этого в один интерьер надо добавить 3 картины ("общее фото").

Итого получается от меня 5 фото картин и 6 фото интерьеров. От вас 11 фотографий (5 пар и 1 общее фото).

Ваша цена за работу и срок исполнения (не срочно, но чем быстрее, тем лучше).