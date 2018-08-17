Ищу исполнителя по ретуши фото. 1 фото – 10 рублей Задание заключается , в том чтобы подогнать фото под определенный размер , убрать дефекты и т. д. На ...
Вставить картины в интерьер
Надо обработать фото картин и вставить их в интерьер.
Порядок работы:
1. Я высылаю вам фото картин, как в прикреплённых примерах. Фото на фоне стола. К каждому фото присылаю фото интерьера. Всего картин 5.
2. Вы вырезаете картину из фона, обрабатываете и помещаете на белый фон (для каталога).
3. Высылаете мне обработанную картину (одну из 5) на утверждение.
4. Вставляете картину в интерьер с учетом её реальных физических размером
То есть в результате с одной картины я получаю от вас 2 картинки (обработанную на белом фоне и в интерьере).
Кроме этого в один интерьер надо добавить 3 картины ("общее фото").
Итого получается от меня 5 фото картин и 6 фото интерьеров. От вас 11 фотографий (5 пар и 1 общее фото).
Ваша цена за работу и срок исполнения (не срочно, но чем быстрее, тем лучше).
Выбранный исполнитель
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