Вставить картины в интерьер

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок354 просмотра

Надо обработать фото картин и вставить их в интерьер.

Порядок работы: 

1. Я высылаю вам фото картин, как в прикреплённых примерах. Фото на фоне стола. К каждому фото присылаю фото интерьера. Всего картин 5. 

2. Вы вырезаете картину из фона, обрабатываете и помещаете на белый фон (для каталога). 

3. Высылаете мне обработанную картину (одну из 5) на утверждение.

4. Вставляете картину в интерьер с учетом её реальных физических размером

То есть в результате с одной картины я получаю от вас 2 картинки (обработанную на белом фоне и в интерьере).

Кроме этого в один интерьер надо добавить 3 картины ("общее фото").

Итого получается от меня 5 фото картин и 6 фото интерьеров. От вас 11 фотографий (5 пар и 1 общее фото).

Ваша цена за работу и срок исполнения (не срочно, но чем быстрее, тем лучше). 

7 лет назад
arwen-mipt
Мария 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksandr0802
Александр 
59 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Александр выполнил для меня сложный заказ по вставке моих картин в фото интерьеров. Справился на ура, сначала прекрасно отретушировав все картины. Гармонично вписал их в интерьер, учёл все нюансы освещения. Затем абсолютно спокойно реагировал на правки, всё изменения были внесены быстро и качественно. Один интерьер был мной по ходу работы забракован, что не привело к увеличению цены, хотя по факту работы было проделано больше. Рекомендую Александра как прекрасного специалиста с хорошим вкусом и огромным опытом!
Мария очень грамотно ставит ТЗ. Коммуникабельность и оперативность в сотрудничестве, моментальная оплата выполненной работы! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Aleksandr0802
Александр 
59 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад