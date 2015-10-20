Озвучивание текста сообщения для АТС

Требуется озвучить 2 сообщения для АТС.

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Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Росфиксатор - производство и

продажа фиксаторов арматуры. Специалист ответит через несколько секунд.

Оставайтесь на линии!

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Здравствуйте. Вас приветствует компания Росфиксатор. К сожалению, вы

позвонили в нерабочее время. Мы работаем по будням с 10 до 19 часов.

Оформите заявку на сайте либо оставьте сообщение после сигнала. Наши специалисты перезвонят вам.

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