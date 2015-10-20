Озвучивание текста сообщения для АТС

Нужно озвучить текст на русском языке. 77 слов, окончательный текст в приложении. Предпочтительно мужской голос, но не принципиально. Оставьте заявку СО ССЫЛКОЙ на аудиофайл, который можно прослушать, или на примеры в портфолио. Заявки без примера голоса и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется озвучить 2 сообщения для АТС.
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Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Росфиксатор - производство и
продажа фиксаторов арматуры. Специалист ответит через несколько секунд.
Оставайтесь на линии!
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Здравствуйте. Вас приветствует компания Росфиксатор. К сожалению, вы
позвонили в нерабочее время. Мы работаем по будням с 10 до 19 часов.
Оформите заявку на сайте либо оставьте сообщение после сигнала. Наши специалисты перезвонят вам.
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