Реконструкция сайта

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки259 просмотров
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Сайт: http://forvardstroiplus.ru

Необходимо:

Разработать дизайн, структуру сайта,

поработать с логотипом,

поменять движок сайта,

оптимизировать под поисковики,

проанализировать контент, исправить ошибки.

В идеале продвинуть в ТОП 10

Возможно я что то упустила, поскольку не являюсь специалистом в этой области.

Сейчас пользуемся автоматической системой Вебэффектор для продвижения.

Предложения рассматриваются конкретные.

Сроки тоже интересуют, хотелось бы к весне (начинается сезон работы) многое успеть.

Елена.

Адрес почты на сайте.

9 лет назад
forvardstroiplus
54 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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