Нарисовать слайды

Всем доброго времени суток! Требуется создание макета информационного сайта по кровле крыш с адаптивностью под мобильные устройства. (3 страницы: главная|категория|статья) Ищу исполнителя, имеющего опыт в создании подобных работ с идеальным отношением качества и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать 2-3 слайда по тематике наружная реклама.
По примеру http://www.fabrika.by (там два слайда которые обновляются хаотично!) и http://promomag.ru/sites/promomag.ru/files/promomag-av5.png
То есть один слайд картинка автострады, для презентации дорожной наружной рекламы. Второй слайд (можно один или два), презентация уличной наружно рекламы. Должны присутствовать все элементы представленные в примерен, начиная с билбордов, заканчивая рекламой на стекле. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Картинки элементов должны бить большие и пустые. То есть если это билборд, то на нём белое полотно, так как программист будет вставлять в них слайдер.
Стилистика рисунков может быть любая, но выдержанная, не контрастная, чтобы внимание привлекало именно элементы рекламы.
Опять таки это слайдер, соответственно сам рисунок должен быть горизонтальным.
Ваше цена и сроки.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно переделать дизайн сайта www.mittex.ru на более современный и красивый и интересный, статьи на сайте написаны коперайтером их желательно не трогать. Интернет магазин не нужен! Нужно что-то на подобии портфолио компании.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Мы хотим освежить свой сайт, интернет-магазин бронезащиты. Нам нужен веб-дизайнер, который умеет делать хорошие магазины (их дизайн), который понимает как дизайн помогает продажам, человек, понимающий что-то в интерфейсах. Суть задачи: нарисовать макет сайта, суть которого ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Нужно разработка лендинга задание в приложениеДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходима ададптация дизайна motocms шаблона под логотип. Что под этим подразумевается? Имеется готовый логотип (прилагается) компании-застройщика (сфера-девелопмент, строительство) Подобраны наиболее подходящие, на наш взгляд, для данного логотипа шаблоны на motocms http://www.motocms.ru/html-templates/demo/43662/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/41014/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/47031/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/41620/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/47187/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/48070/ http://www.motocms.ru/html-templates/demo/47387/ С учетом того, что данный шаблон легко можно видоизменять ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Нужен минималистичный дизайн строительного сайта, направленный на максимальное юзабилити.Завершен9 лет назад
Нужно поменять имя компании и телефон на изображении. (Исходника нету) После выполнения прислать изображение и исходник в формате .psd Работы для знающего человека на 20 мин. P.S. В личку не ломится.Завершен9 лет назад
Для туристического сайта нужно сделать страницу с инфографикой. Сайт - http://intour-travel.ru/ Пример, который нравится - http://infodesign.ru/portfolio/site_credit_in/ с момента - https://yadi.sk/i/t1rbeJNpdatCg Нужно что-то похожее (тексты подобраны с учетом данного сценария - выбор между самостоятельной поездкой и заказом ...Завершен9 лет назад