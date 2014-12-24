Нарисовать слайды

Необходимо нарисовать 2-3 слайда по тематике наружная реклама.

По примеру http://www.fabrika.by (там два слайда которые обновляются хаотично!) и http://promomag.ru/sites/promomag.ru/files/promomag-av5.png

То есть один слайд картинка автострады, для презентации дорожной наружной рекламы. Второй слайд (можно один или два), презентация уличной наружно рекламы. Должны присутствовать все элементы представленные в примерен, начиная с билбордов, заканчивая рекламой на стекле. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Картинки элементов должны бить большие и пустые. То есть если это билборд, то на нём белое полотно, так как программист будет вставлять в них слайдер.

Стилистика рисунков может быть любая, но выдержанная, не контрастная, чтобы внимание привлекало именно элементы рекламы.

Опять таки это слайдер, соответственно сам рисунок должен быть горизонтальным.

Ваше цена и сроки.