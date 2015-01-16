Настроить модуль "киоск" в битриксе.

$10
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка95 просмотров
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Необходимо настроить модуль киоск на битриксе. Во вложухе xml файл с товарами, его надо импортировать в битрикс.

если есть вопросы пишите в аську или скайп. Указывайте цену.

9 лет назад
yaport
Артём 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад