Joomla сделать формы

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки118 просмотров
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Нужно сделать 2 формы на Joomla.

1) Форма обратной связи

2) Форма заказа звонка

Макеты форм есть.

Так же нужно их запрограммировать чтобы отсылали мне на почту письма.

Joomla
9 лет назад
pu4kovaira
Ирина 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
goodjobweb
Алексей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
9 лет назад
$10
1 день
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