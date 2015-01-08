pu4kovaira

Ирина pu4kovaira

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Joomla сделать формы

    Нужно сделать 2 формы на Joomla. 1) Форма обратной связи 2) Форма заказа звонка Макеты форм есть. Так же нужно их запрограммировать чтобы отсылали мне на почту письма.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать модуль DLE

    $30

    Необходимо написать модуль DLE, который будет парсить информацию с 3 сайтов в автоматическом режиме. Модуль должен иметь режимы работы и настройки. Более конкретное объяснение в личном общении.

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

getradyman
Алексей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать модуль DLE
DLE
Адекватный хороший заказчик, приятно работать.
Выполнил быстро, мои замечания оперативно исправил, хороший специалист.
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