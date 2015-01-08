pu4kovaira

Нужно сделать 2 формы на Joomla. 1) Форма обратной связи 2) Форма заказа звонка Макеты форм есть. Так же нужно их запрограммировать чтобы отсылали мне на почту письма.
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Закрыт
10 лет назад
Нужно сделать 2 формы на Joomla. 1) Форма обратной связи 2) Форма заказа звонка Макеты форм есть. Так же нужно их запрограммировать чтобы отсылали мне на почту письма.
Есть магазин на Simla но нужно доделать функционал на нем. Сделать рейтинг отзывов, и др. подобные доработки
Необходимо написать модуль DLE, который будет парсить информацию с 3 сайтов в автоматическом режиме. Модуль должен иметь режимы работы и настройки. Более конкретное объяснение в личном общении.