getradyman

Алексей getradyman

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

kirill1210
Кирилл 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сверстать шапку сайта и установить
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
paulhart
Пол 
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Twitter card для Джумла 3
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
altweb
Шамов 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Доработка Simpla CMS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pu4kovaira
Ирина 
46 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать модуль DLE
DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!