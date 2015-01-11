Twitter card для Джумла 3

Есть сайт на Joomla 3, надо чтоб линки на твиттере отображали первую картинку и чуток текста.

dev.twitter.com/cards/types/summary-large-image

Ну что я вам рассказываю вы и так всё знаете что надо.

Быстрый проект для того кто в теме.