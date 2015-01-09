Программирование

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки181 просмотр
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Сайт tricolor-full-hd.tv, движок ModX.

Задачи:

1. Есть шаблон «Спутниковое телевидиние», например, страница http://tricolor-full-hd.tv/ekaterinburg-diler/. Сайт будет работать на много регионов, этот шаблон будет использован примерно 60-70 раз на различные регионы. На ней расположены вкладки: Инфо о проекте – Триколор ТВ на 1 телевизор – Триколор ТВ на 2 телевизора – Каналы и тарифы.

Сейчас по умолчанию открывается вкладка Инфо о проекте.

Необходимо сделать так, чтобы по умолчанию при открытии страницы открывалась вкладка «Триколор ТВ на 1 телевизор», но индексировался поисковиком только контент с вкладки «Инфо о проекте».

2. На том же шаблоне над вкладками есть номера телефонов, такие же номера есть на вкладках: Инфо о проекте(внизу), Триколор ТВ на 1 телевизор(в 3-х местах), Триколор ТВ на 2 телевизора(внизу).

Сейчас сделано так, что надо вводить эти телефоны на каждой вкладке отдельно.

Необходимо сделать так, чтобы можно было ввести данные телефоны в одном месте и они автоматом проставлялись на всех вкладках именно этой страницы.

3. Данный пункт тоже связан с данными номерами телефонов.

Необходимо сделать так, чтобы если данная страница, например, страница http://tricolor-full-hd.tv/ekaterinburg-diler/, является страницей входа на сайт(из поисковика либо директа), то данные контактные телефоны стали отображаться везде в шапке на какую страницу бы не пошел этот пользователь. Аналогично, если человек пришел первоначально например на страницу http://tricolor-full-hd.tv/perm-diler/, то там будут свои контактные телефоны, соответственно, при переходе на другие страницы – будут отображаться они.

Если страница входа является не шаблоном «Спутниковое телевидиние», то там отображаются контактные данные общие(это вроде бы уже сделано). Либо если можете сделать для общих страниц систему геолокации, то тоже приветствуется.

9 лет назад
telemegaru
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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