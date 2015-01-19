Спарсить сайт (лендинг) целиком и установить на мой хостинг

Веб-программированиеЗавершен9 заявок213 просмотров
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Дамы и господа!)

Нужно просто спарсить (скопировать целиком) сайт и установить его на мой хостинг.

Сайт-донор: http://eco-mitino(точка)pioneer(точка)ru

Основные условия:

1) Должны быть скопированы все элементы сайты, включая скрипты, страницы, графику - всё. (Единственное что не нужно - это раздел с онлайн-камерами).

Сайт представляет ценность именно как образец дизайна и вёрстки (в дальнейшем я самостоятельно его переделаю под другую тематику - но все компоненты должны быть работоспособны).

2) Скопированный сайт нужно установить и запустить на моём хостинге - всё должно работать точно также как на доноре.

3) Нужно будет добавить небольшую почтовую форму (несколько полей, содержание которых будет уходить на email).

Сразу предупреждаю, что большинство автоматических онлайн-парсеров с данной задачей не справляются; тут нужен индивидуальный подход).

Желательно, чтобы нашёлся свободный программист, готовый реализовать проект за 1-2 суток.

9 лет назад
sinkron
Роман 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
delweb
Тарас 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$30
1 день
Отличный фрилансер, чёткое и полноценное выполнение задания. Полностью доволен сотрудничеством.
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