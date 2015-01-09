API GoogleMaps

Требуется шаблон создания поддоменов, сбора данных и создания почтовых аккаунтов на поддоменах. Подробное задание со скринами работы и конечных результатов здесь – https://www.dropbox.com/s/lkyaxcnnth99e64/%D0%A2%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20ZP.pdf?dl=0 У меня лицензионная версия софта Zennoposter Pro. Пока шаблонами не пользовался, но с программой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочется сделать красивую и масштабированную карту проезда - подправить цвет фона, наложить пару зданий, пути прохода-проезда (будут три варианта - от двух метро и на авто), ещё пару украшательств - значки метро, газон с человечками и т.д. Есть картинка как хочется (jpg), но 100% совпадения не требуется.
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