API GoogleMaps

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Веб-программированиеЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Хочется сделать красивую и масштабированную карту проезда - подправить цвет фона, наложить пару зданий, пути прохода-проезда (будут три варианта - от двух метро и на авто), ещё пару украшательств - значки метро, газон с человечками и т.д. Есть картинка как хочется (jpg), но 100% совпадения не требуется.

9 лет назад
kir125
Кирилл 
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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