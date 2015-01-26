Ошибка prestashop

Есть магазин на PrestaShop там написан ajax скрипт оформления заказа в одну страницу, все работало, но что то сломалось и теперь при вызове этого скрипта происходит 500 ошибка, надо понять почему и исправить.

есть часть скрипта которая проверяет поля на ошибки, в этом же файле, она работает корректно, но если ошибок нет вылетает ошибка 500.

для работы будет предоставлен сам файл обработки формы заказа.

работы там на 5 минут, для тех кто знает. бюджет с вас, вопросы по скайпу