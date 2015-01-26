Ошибка prestashop

Веб-программированиеЗавершен4 заявки158 просмотров
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Есть магазин на PrestaShop там написан ajax скрипт оформления заказа в одну страницу, все работало, но что то сломалось и теперь при вызове этого скрипта происходит 500 ошибка, надо понять почему и исправить.

есть часть скрипта которая проверяет поля на ошибки, в этом же файле, она работает корректно, но если ошибок нет вылетает ошибка 500.

для работы будет предоставлен сам файл обработки формы заказа.

работы там на 5 минут, для тех кто знает. бюджет с вас, вопросы по скайпу

Prestashop
9 лет назад
FrontLine
Юрий 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
GD1m
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
2 дня
Отличный исполнитель, сделал все как надо
Было приятно сотрудничать с Юрием. Оплата в срок, приятное общение, даже получил бонус за проделанную работу!
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