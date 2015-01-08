Необходимо сделать редизайн уже действующего интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок252 просмотра
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Необходимо сделать ре дизайн уже действующего интернет-магазина на платформе magento http://event-cards.com/

Есть два варианта исполнения:

1. Покупка шаблона http://www.templatemonster.com/demo/52111.html + доработка его согласно ТЗ + установка на сайт

2. Сделать шаблон с нуля согласно ТЗ + установка на сайт.

Огромная просьба указывать стоимость и сроки исполнения по двум вариантам.

9 лет назад
o_k_e_y
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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