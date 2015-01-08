Дорогие программисты, дубль два спустя месяц (а воз и ныне там) - мне нужен человек, способный взяться и таки сделать работу: исправить ошибки за коллегой, который скрылся, пропал, в общем кинул давно (( имеется рабочий ...
Необходимо сделать редизайн уже действующего интернет-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать ре дизайн уже действующего интернет-магазина на платформе magento http://event-cards.com/
Есть два варианта исполнения:
1. Покупка шаблона http://www.templatemonster.com/demo/52111.html + доработка его согласно ТЗ + установка на сайт
2. Сделать шаблон с нуля согласно ТЗ + установка на сайт.
Огромная просьба указывать стоимость и сроки исполнения по двум вариантам.
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