Настроить удобное оформления заказа на Magento

Есть сайт http://otvertka.pro но там очень неудобное оформление заказа

Нужно поставить готовый модуль удобного оформления заказа

Думаю что такие есть.

Написание с нуля думаю будет дорого хотя если уложитесь в бюджет то пишите

Бюджет - до 2000 р - 35$ где то